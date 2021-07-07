Samsun’da aranan bin 692 kişi yakalandı

Samsun’da polis tarafından yapılan GBT kontrolü sonucunda aranması bulunan bin 259 kişi, jandarma ekiplerince yapılan GBT sorgusunda ise 433 şüpheli şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Samsun halkının huzur ve güvenliği, kamu düzenin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Haziran ayı içerisinde uygulama ve denetimler gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen uygulamalar sonucunda, Haziran ayı içerisinde toplam 344 bin 798 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller ve operasyonel çalışmalar sonucu aranması bulunan toplam bin 259 kişi yakalandı. 148 bin 230 adet araç kontrol edildi. 24 bin 514 adet araca işlem yapıldı. 15 aranan araç yakalanarak 546 kişiye trafik eğitimi verildi. Yine yapılan uygulamalar sonucunda ise 27 ruhsatsız tabanca, bin 216 adet çeşitli çaplarda fişek, 22 kurusıkı tabanca, 26 av tüfeği, 7 el telsizi, 96 senet, 1 çek ,560 adet kaçak ilaç, 370 adet enjektör, 242 adet kesici alet, 1 kilo 168,17 gram esrar, 5 kilo 338,92 gram sentetik kannabinoid, 18,06 gram kokain, 826,43 gram metamfetamin, bin 191 adet extasy hap, 22 bin 892 adet sentetik ecza (Gerica-Lyrca hap) 95,1 gram skunk, 131 kök kenevir bitkisi, 300 bin dal boş makaron, 277 adet cep telefonu ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisindeki faaliyetlerinden dolayı 9 şahıs, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 11 şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yapma suçundan 2 şahıs, THKO silahlı terör örgütü propagandasını yapma suçundan 2 şahıs olmak üzere toplam 24 kişi hakkında işlem yapıldı. Güvenlik Şube Müdürlüğü görev alanına giren 21 olayda 20 şahsa işlem yapıldı. Samsun’da Haziran ayı içerisinde 482 bin 167 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 4’ü pozitif, 16’sı temaslı durumda bulunan toplam 20 kişi yakalanarak adli ve idari işlem yapıldı. Ekiplerce 4 bin 726 filyasyon (izolasyon) denetimi yapılarak 5 filyasyon ihlali tespit edildi.

Jandarma faaliyetleri

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Trafik Şube Müdürlükleri tarafından 2021 yılı Haziran ayı içerisinde uygulama ve denetimler yapıldı. İl genelinde 01-30 Haziran tarihleri arasında yapılan pandemi denetimlerinde 110 bin 118 kişinin HES kodu sorgulaması yapıldı. Karantinayı ihlal eden 3 kişi yakalanarak haklarında adli ve idari işlem yapıldı, Ekipler 5 bin 165 filyasyon (izolasyon) denetimi yapılmış olup, 2 kişinin filyasyon ihlali yaptığı tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü/Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve İlçe J.K.lıklarınca yapılan uygulamalarda 84 bin 713 şahıs ve 34 bin 843 araç sorgulandı. Yapılan uygulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 433 şüpheli şahıs yakalandı. 23 kayıp şahıs bulunmuş, 11 adet tabanca, 7 adet şarjör, 116 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği ele geçirildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan 3 şahıs, PKK/KCK silahlı terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etmek ve finans sağlamak suçundan 3 şahıs ve DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 1 şahıs yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele kapsamında 60 olay, organize kapsamında 2, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na muhalefet kapsamında 3 olay, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet kapsamında 2 olay, resmî belgede sahtecilik kapsamında ise 4 olay meydana geldi. 119 şahıs yakalandı.

Meydana gelen olaylarda, bin 417 gram kubar esrar maddesi, 282 gram bonzai, 170 adet sentetik hap, 65 gram metamfetamin, 97 kök skunk, 4 bin 92 kök kenevir bitkisi, 12 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, 1 adet dedektör, 102 bin 885 adet dolu makaron ve 3 milyon 200 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı jandarma trafik timlerince 38 bin 344 araç sürücüsü kontrol edildi. Bin 335 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı cezai işlem uygulandı. 429 araç sürücüsüne (radar) hız sınırını aşmaktan, 125 araç sürücüsüne emniyet kemeri takmamaktan, 76 araç sürücüsüne seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmaktan, 10 araç sürücüsüne alkol veya uyuşturucu maddenin etkisindeyken araç kullanmaktan, 125 araç sürücüsüne sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 570 araç sürücüsüne diğer maddelerden cezai işlem uygulandı. Ayrıca 12 araç sürücüsünün sürücü belgesine el konularak, 339 araç trafikten men edildi. Trafik güvenliğinin sağlanması ve halkın bilinçlenmesi için bin 32 araç sürücüsüne, 403 yayaya ve 200 öğrenciye trafik kuralları hususunda bilinçlendirme ve farkındalık oluşturulması maksadıyla eğitim verildi.