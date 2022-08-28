Samsun’da Anne-Çocuk Atölyeleri Projesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aile içi ilişkilerin güçlendirilmesini sağlamak amacıyla kırsal bölgelerde yaşayan ebeveynler ve çocuklarına yönelik Anne-Çocuk Atölyeleri Projesi başlattı.

SBB Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunun Aile Danışma ve Eğitim Merkezi’nin (SADEM) başlattığı Anne-Çocuk Atölyeleri Projesi ile Büyükşehir Belediyesi kırsal bölgelerde yaşayan ebeveynler ve çocuklarına yönelik aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Projeye Okul Öncesi Öğretmeni Kübra Açmak ve üniversite öğrencisi gönüllüler destek sağlıyor.

Aile meselesinin hayati bir konu olduğunu söyleyen SBB Başkanı Mustafa Demir, “Biz bugün güçlü bir millet, güçlü bir toplum isek sağlıklı bireylerimizin varlığındandır. Güçlü bir toplumun temeli ailedir. Ailelerimizin güçlü bir şekilde toplumdaki varlığını sürdürmesi gerekiyor. Biz de yaptığımız her projede aile bağlarının güçlendirilmesini hedefliyoruz. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız da bu amaçla Anne-Çocuk Atölyeleri Projesi başlattı. Projede ekiplerimiz köy köy dolaşarak oralarda yaşayan hanım kardeşlerimiz çeşitli konularda sunumlar yapıyor” dedi.