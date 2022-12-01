Samsun’da ağaçlara kış bakımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri kentin ‘yeşil’ kimliğini öne çıkarmak amacıyla park, bahçe, meydan ve refüjlerde düzenleme çalışmalarını sürdürürken, yol kenarlarındaki ağaçlara da kış bakımı yapıyor.

Şehrin dört bir tarafını ağaçlarla bezeyerek daha yeşil bir Samsun için çalışan Büyükşehir Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kurumuş ve tehlike oluşturan ağaçların bakım ve budama çalışmalarına başladı. Budama için en uygun zamanın ağaçların dinlenme dönemi olan kış mevsimi olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, trafiği tehlikeye düşüren ağaçların budama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade etti.

Atakent Kavşağı ve Vatan Caddesi Kavşağı’nda başlayan budama çalışmaları ile bir yandan trafik ışık ve tabelaların görüş mesafesini daraltan, kaldırımlarda yayaların hareketlerini kısıtlayarak rahat yürümelerine engel olan ve kozalakları düşen ağaçların budama işlemi yapılırken bir yandan da kurumuş, hastalıklı veya devrilme tehlikesi olan ağaçlar kontrollü şekilde kaldırılıyor.

Budanan dallar yeniden doğaya kazandırılıyor

‘Sıfır Atık Projesi’ne öncülük eden kurumların başında gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi, budama esnasında ortaya çıkan dal ve artıkları, organik atık olarak değerlendiriyor. Toprağa gömülen artıklardan organik materyaller elde edilirken, bu şekilde zenginleşen toprak ise seracılıkta ve fidan yetiştiriciliğinde kullanılıyor.

Samsun’un yeşil dokusu yaz kış korunuyor

Samsun’un kış aylarında da rengarenk olduğuna dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Ekiplerimiz park, bahçe, yeşil alan ve refüjlerde kışlık bakım çalışmalarına devam ediyorlar. Özellikle kuruyan ağaç dallarını budayan ve yeni fidan dikimi yapan ekipler, kaldırım ve sokakları da süpürerek genel temizlik yapıyor" diye konuştu.