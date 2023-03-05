Samsun’da afetzedeler için ‘Kardeş Kart’ uygulaması hayata geçirildi

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen uygulama ile şehre gelen afetzedeler, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem bölgesinde ve Samsun’a gelen tüm afetzedelere her türlü destek hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ilde yıkıma neden olan deprem felaketinin yaralarının sarılması için bölgedeki çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, devreye aldığı sosyal projelerle kente gelen afetzedelerin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Deprem sonrasında Samsun’a gelen afetzedelerin toplu taşımadan ücretsiz yararlanmalarını sağlayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmayı ‘Kardeş Kart’ uygulaması ile sürdürüyor. Uygulama ile afetzede vatandaşlar 6 ay boyunca toplu taşıma araçlarından ve Tekel Otoparkından ücretsiz olarak yararlanabilecek.

“Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şehre gelen afetzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için Büyükşehir Belediyesi olarak tüm imkanları seferber ettiklerini söyledi. Başkan Demir, “Ekiplerimizin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Deprem bölgesinde şartların normale dönmesi için gayretle çalışıyoruz. Bir yandan da kentimize gelen afetzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem deprem bölgesindeki hem de ilimizdeki afetzede vatandaşlarımız için her türlü desteği ve hizmeti vermeye devam edeceğiz” dedi.

“20 bin depremzede misafir ediliyor”

Samsun’da şu anda 20 binin üzerinde afetzede vatandaşın bulunduğunu söyleyen SAMULAŞ A.Ş. Genel Müdürü Gökhan Beler, Kardeş Kart’a sahip olmak isteyen vatandaşların öncelikle AFAD veya E-Devlet üzerinden afetzede olduklarını gösterir belge almaları gerektiğini ifade etti. Beler, “Afetzede vatandaşlarımız aldıkları belge ve kimlikleriyle Büyük Cami alt geçidindeki Samkart Başvuru Merkezi’mize geldiklerinde müracaatlarını alıyoruz ve hemen ardından kartlarını teslim ediyoruz” dedi.

"Binden fazla kart teslim edildi"

Günlük yaklaşık 400 başvuru aldıklarını belirten Genel Müdür Beler, "Afetzede vatandaşlarımız zaten toplu taşımadan ücretsiz olarak yararlanıyorlardı. Şimdi bu hizmeti ‘Kardeş Kart’ uygulaması ile sürdürüyoruz. Şimdiye kadar binin üzerinde kartı teslim ettik. Seri bir şekilde ulaştırmaya çalışıyoruz. Kardeş Kart ile 31 Ağustos’a kadar afetzede vatandaşlarımız Samsun Büyükşehir Belediyemize ait tüm toplu taşıma araçlarından ve yine şirketimiz tarafından işletilen Tekel Otoparkından ücretsiz faydalanabilecekler" diye konuştu.

Afetzede vatandaşlar ise uygulamadan memnun olduklarını, devletin ve belediyenin yanlarında olduklarını söylediler. Depremzede vatandaşlar, emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’e teşekkür ettiler.