Samsun’da afetzedeler için ‘çözüm merkezi’ devrede

Samsun Büyükşehir Belediyesi, deprem felaketi sonrasında şehre gelen afetzede vatandaşların ihtiyaç ve taleplerini karşılamak amacıyla uygulamaya koyduğu çözüm merkezine depremzedeler tarafından yapılan başvuruları karşılıyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında şehre gelen afetzedeler için çalışmalarını sürdürüyor. Depremzedelerin ihtiyaçları ilk aşamada eski alışveriş merkezi içerisinde kurulan yardım koordinasyon merkezinde karşılanırken, 27 Şubat itibariyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Çözüm Merkezi üzerinden yapılıyor. Bu çerçevede çözüm merkezine başvuran 3 bin 19 afetzedeye temel ihtiyaç destek kartı verilirken, bin 84 afetzedeye de Ramazan paketi yardımı yapıldı.

“Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağız”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, deprem felaketinin hemen ardından bölgeye ulaşıp çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Demir, “Deprem sonrasında ekiplerimiz bölgede canla ve başla çalıştılar. Hem insani yardım malzemeleri gönderdik, hem de ekiplerimiz orada arama ve kurtarma, enkaz kaldırma, alt yapı çalışmaları, sıcak yemek dağıtımı gibi birçok çalışmada aktif olarak yer aldı. Bir yandan da şehrimize gelen afetzede vatandaşlarımızın yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz. Afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaç ve talepleri için desteğimiz sürüyor. Çözüm merkezimiz üzerinden taleplerini alıyoruz. İlgili birimlerimizce hemen çalışmalar yapılıp, ihtiyaç ve talepleri karşılanıyor. Biz bu büyük afetin yaraları sarılana kadar hem deprem bölgesinde olmaya devam edeceğiz, hem de kentimize gelen afetzede vatandaşlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde aşacağız” dedi.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Çözüm Merkezi İdari Amiri Rümeysa Tulum, “Depremin ardından afetzede vatandaşlarımızın hem yüz yüze başvurularını, hem de çağrı merkezimiz yoluyla başvurularını aldık. Aldığımız kayıtlar sonrasında ailelerimize, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ramazan paketi yardımı ulaştırılıyor. Yine vatandaşımıza da temel ihtiyaç destek kartı verilerek, eşya ve özel ihtiyaç noktasında taleplerini aldık. Bunun yanı sıra şehrimize gelen depremzede vatandaşlarımızın ulaşım noktasında veya diğer kurumlara ulaşım noktasında bütün sorularını hassasiyetle cevaplamak ve onları doğru bir şekilde ilgili birime iletmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Tulum, afetzede vatandaşların telefon mesajlarıyla çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdiklerini belirterek, “Yine mesaj üzerinden depremzede vatandaşlarımızın kayıtlarını alıyoruz. Başta Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve onun nezdinde çalışan ekiplerimiz adına teşekkür mesajları alıyoruz. Özellikle ‘Gecenin bir vakti aklıma düştünüz. Sizlere bir vefa borcum olduğunu düşünüyorum’ diye başlayan ve ‘Sizler hiç eksik olmayın, sizler hiç dert görmeyin’ diye biten çok duygusal ve anlamlı teşekkür mesajları alıyoruz. Bizler de bu noktada şehrimize gelen ve ev sahipliği yaptığımız depremzede vatandaşlarımız için elimizden gelen tüm gayreti göstererek onların istek, talep ve önerilerine cevap vermeye çalışıyoruz” şekilde konuştu.