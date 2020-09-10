Samsun’da 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı açıldı

Samsun’da 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı düzenlenen törenle açıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen 9. Cami Yapı Ekipmanları Fuarı’nın açılışı gerçekleştirildi. 10 -13 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak fuara 46 firma katıldı. Cami dekorasyonu, ışıklandırması ve ses sistemlerine yönelik ürünler fuarda yer aldı. Açılış Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı, sonrasında açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Camilerin önemine değinen Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, “Şüphesi camiler Kabe-i Muazzama’nın birer benzeri, şubeleri, Müslümanlığın simgesi, toplumun mihenk taşlarıdır. Cenab-ı Allah’a kulluk görevimizi yerine getirirken bizleri bir araya toplayan birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en büyük sembolü olan, kaynaşmasına vesile olan, ülkemizin milletimizin kalkınması, bir araya gelerek yaşamasına yeşermesine sebep olan en büyük fonksiyonel görevleri üstlenen camilerimiz apayrı bir yere sahiptir. Bugünkü fuar şüphesiz bu camilerimizin imarı noktasında camilerimizi sanatla, estetikle, güzellikle ve görsel bağlamda en güzel bir şekle nasıl kavuşacağı noktasında çalışmaların yapıldığı bir program olacak” dedi.

Konuşmanın ardından kesilen kurdele ile fuar ziyarete açıldı. Açılışa çok sayıda il ve ilçe müftüsü katıldı.