Samsun’da 9 bin 108 engelli evde bakımdan, 821 engelli bakım merkezlerinden yararlanıyor

SAMSUN (İHA) – Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, “İlimizde 821 tane engellimize 24 saat sürekli olarak bakım hizmeti verilmekte. 9 bin 108 tane engellimiz için de evde bakım ücreti ödemesi yapmaktayız” dedi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Dr. Nejat Akyol Özel Bakım Merkezi’nde program düzenlendi. Programda engelliler tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Daha önce yapılan el sanatları ve resim çalışmaları sergilendi.

İldeki dezavantajlı gruplara yönelik yapılan çalışmalardan bahseden Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, “İlimizde 7 tane özel bakım merkezimiz var. 2 tane de resmi bakım merkezimiz var. Özel bakım merkezlerinde 714 tane engellimize ev sahipliği yapıyoruz. Resmi bakım merkezlerimizle birlikte ilimizde 821 tane engellimize 24 saat sürekli olarak bakım hizmeti verilmekte. Bu yönüyle Türkiye’deki önemli illerden bir tanesiyiz. Hem sayısal hem de nitelik anlamında. Aslında bütün engellilerimizin de öncelikle kendi bulunduğu ortamda, kendi aileleriyle yakınlarıyla kalmaları temel amacımız. Bu yönüyle yaptığımız çalışmalarda öncelikle evde kalması için rehberlik yapıyoruz. Evde bakımı sağlanabiliyorsa eğer, belirli bir evde bakım ücreti karşılığında baktırıyoruz. Samsun’da şu anda 9 bin 108 tane engellimiz için evde bakım ücreti ödemesi yapmaktayız. Diğer taraftan evde bakılması mümkün olmayan hastalarımız, engellilerimizin de özel veya resmi bakım merkezlerinde bakımını sağlamaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da bir konuşma yaparak 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladı. Ardından pandemi sürecinde yaptıkları çalışmalardan ötürü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür plaketi takdim edildi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Tekkeköy Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Aile ve Sosyal Hizmetler Samsun İl Müdürü Tekin Balcı, SGK İl Müdürü Ünal Kaya, Altı Nokta Körler Derneği Samsun Şube Başkanı Aynur Yiğit ve Türkiye Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hayriye Hakyemezoğlu plaket takdimini gerçekleştirdi.