Samsun’da 8 ilden lise öğrencileri projelerini sergileyecek

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yapılacak 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi’nde 8 ilden öğrenciler projeleriyle yer alacak. Sergilenen 100 projeden 36’sı ise Samsunlu öğrenciler tarafında hazırlandı.

53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi’ne Samsun, Amasya, Giresun, Kastamonu, Çorum, Ordu, Sinop, Tokat illerini kapsayan Samsun bölgesinden toplam 1402 proje başvurusu yapıldı. Samsun Bölge Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 100 proje bölge sergisine katılmaya hak kazandı. Bunlar arasında 36 proje Samsunlu öğrencilerce hazırlandı.

Bölge sergisi 14-17 Mart 2022 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Eski Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak. Bölge sergisine katılan projeler arasından seçilecek ilk üç proje Türkiye finaline katılacak. Bölge sergisinin sonunda 17 Mart 2022 saat 10.00’da Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde ödül töreni gerçekleştirilecek.