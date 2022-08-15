Samsun’da 687 bin kışlık sebze fidesi dağıtıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde 55 üreticiye 687 bin 500 adet kışlık sebze fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ’Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Projesi’nin alt projesi olarak sürdürülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” (TAKEP) çerçevesinde Samsun’da, Kızılırmak Deltası’nda iyi tarım uygulamaları(İTU) ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi bütçesinden Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yerleşkesinde 55 üreticiye 687 bin 500 adet kışlık sebze fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Dağıtım töreninde konuşma yapan Samsun İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Nail Kırmacı, "2022 yılında iyi tarım uygulamaları ile ilgi olarak bakanlığımıza sunduğumuz üç projeden biri kabul edildi. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında Kızılırmak Deltası’nda İTU ile İhracata Uygun Sebze Üretimi Projesi uygulamaya konulmuştur. Söz konusu proje ile 55 çiftçiye 275 dekar alanda yüzde 75 bakanlık destekli olarak 687 bin 500 adet beyaz lahana, karnabahar ve brokoli fidesi dağıtımı yapılmıştır. İyi tarım uygulamaları kullanılarak yetiştiricilik yapılacak alanlardan yaklaşık 825 ton İTU sertifikalı sebze üretimi beklenmektedir. İyi tarım uygulamaları sertifika maliyetleri de yine yaklaşık olarak yüzde 75 oranında bakanlığımız tarafından desteklenecektir. Proje süreci boyunca üreticilerin iyi tarım uygulamaları konusunda gerekli eğitimleri ve bilgilendirilmeleri yapılarak, bu kapsamda üretilen ürünlerin İTU sertifikalı olarak pazarlanması ve İTU belgeli olarak hal kayıt sistemine kaydedilmeleri için farkındalık çalışmaları yapılacaktır. 2021 yılında özellikle AB ülkelerinden gelen kışlık sebze talebini karşılamak amacıyla iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilerin GLOBALGAP sertifikası alması için gerekli alt yapı hazırlanmış ve ihracatın önü açılmış olacaktır. Kışlık sebze üretiminde lider olan Bafra Ovamızda ihracata uygun sebze üretimini teşvik etmesi adına bu projeyi önemsiyoruz" dedi.

Törene ayrıca Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Lale Baykal, Bafra ve 19 Mayıs İlçe Tarım ve Orman Müdürleri Mehmet Güreş ve Galip Baykal, il ilçe müdürlüğü personeli ile üreticiler katıldı.