Samsun’da 67 bin aileye ‘ihtiyaç’ ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen Ulusal Ziyaret Programı Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun’da da devam ediyor. Ziyaretler sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla çeşitli destek ve yardımlardan yararlanan aileler başta olmak üzere sosyal yardım ve sosyal hizmete ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik uygulanan sosyal yardım ve sunulan sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapmak ve söz konusu ailelerin halihazırdaki durumlarının tespitine ilişkin yapılan aile ziyaretlerini kapsıyor. Bu çerçevede Samsun’da 4 ayda 67 bin 371 aile bu amaçla ziyaret edildi. Görüşmelerde, hanelerin sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaçlarını tespit etmeyi amaçlayan sorular soruluyor. Sorular, sosyal yardım ihtiyaçları, aile danışmanlık veya eğitim ihtiyaçları, engelli veya yaşlı bireylere yönelik ihtiyaçlar, çocuk, kadın, şehit yakını, gazi hizmetlerine yönelik ihtiyaçlar gibi başlıklarda toplanıyor. Bu sorular vesilesiyle hanenin tüm ihtiyaçları tespit edilerek herhangi bir ihtiyaç halinde destek alabileceği kamu kurum ve kuruluşları hakkında bilgi veriliyor. Ayrıca hane sahiplerine sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerinin anlatıldığı broşürler, Cumhurbaşkanı’nın konuya ilişkin mektubu takdim ediliyor.

Ziyaretlerin tamamına yakını sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile sosyal hizmet merkezleri personeli tarafından gerçekleştiriliyor. Bunun yanında ziyaret planlanan aile sayısının çok olduğu bazı ilçelerde geçmişte vefa sosyal destek grupları ile yapılan çalışmalarda olduğu gibi kaymakamlıklarca öğretmen, imam-hatipler gibi diğer kurum ve kuruluş personelinden de yararlanılıyor. Ziyaretlerin ortalama süresi her bir aile için 30 dakika olarak belirlendi. Ailenin açık ve yazılı rızası alınarak 14 sayfalık tespit formu dolduruluyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara daha hızlı ve yerinde hizmet sunmak için başlatılan Ulusal Hane Ziyaretleri, 17 ilçede sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ve 7 sosyal hizmet merkezi personeli ile diğer kurumlardan da personel desteği alınarak dezavantajlı ailelerin güncel ihtiyaçlarını tespit etmeye yönelik devam ediyor.