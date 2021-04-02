Samsun’da 550 gram bonzai ele geçirildi: 2 gözaltı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ticari bir taksi içerisinde 50 bin TL değerinde 550 gr sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu Beylerce mevkisinde ticari bir taksi içerisinde piyasa değeri yaklaşık 50 bin TL olan toplam 550 gr sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi elde geçirildi. Taksi içerisinde bulunan B.Ş. (33) ve Ö.T. (22) isimli şahıslar Çarşamba Adliyesi’ne sevk edildi.