Samsun’da 4 yılda 187 milyon TL’lik altyapı yatırımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ), kanalizasyon yatırımları kapsamında şehrin atık su, yağmur suyu ve koku problemlerini ortadan kaldırmak için 4 yılda yaklaşık 187 milyon TL’lik imalat gerçekleştirdi.

2019- 2024 yılları arasında altyapı yatırım programını planlı şekilde sürdüren SASKİ, içme suyu projeleri, şebeke hatları ve arıtma tesisi yapımı ile kanalizasyon imalatlarına devam ediyor. 946 kırsal mahallenin tamamını memba kalitesinde içme suyuna kavuşturmaya çalışan SASKİ, kanalizasyon yatırımları noktasında da önemli yatırımlar yapıyor. Mert Irmağı ve Çobanlı Atık Su Terfi merkezlerinde kurulan ileri biyolojik üniteleriyle kenti pis kokudan kurtaran SASKİ’nin atık ve yağmur suyu hattı imalatları ise sürüyor.

4 yılda 187 milyonluk yatırım

SASKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı İşletme ve Bakım Şube Müdürlüğü ile İnşaat Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre 2019- 2022 yılları arasında 957 kilometre atık su ve 55 kilometre de yağmur suyu hattı döşendi. Toplamda 1012 kilometre uzunluğundaki altyapı şebekesini bitiren SASKİ, 182 milyon 418 TL harcadı. Buna ilave olarak iki adet koku giderim ünitesi imalatı da eklendiğinde yatırım tutarı 187 milyon TL olarak gerçekleşti.

“Tarihindeki en verimli dönemi”

SASKİ’nin insanların hayatında olmazsa olmaz, suyu yöneten, kullandıran çok önemli bir altyapı kurumu olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Geleceğin şehri Samsun’da 1 milyon 350 bin vatandaşımıza, onların tüm hakkını hukukunu koruyup gözeterek hizmet ediyoruz. SASKİ, altyapı sorunlarının çözümü noktasında şehrimizin en stratejik kurumu. İçme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, atık su arıtma ve içme suyu arıtma konusunda büyük sorumluluğa sahip. Dolasıyla çözüme yönelik sürekli proje üretmek ve yatırım yapmak zorunda. İmkanlarını ve teknik kapasitesini yükselttiğimiz SASKİ, Samsun tarihinde en verimli dönemini yaşıyor. Göreve geldiğimiz günden itibaren Ekim 2022’ye kadar sadece kanalizasyonda 187 milyon liralık imalat yatırımı yaptık. Önümüzdeki yıl da bu yatırımlar devam edecek” dedi.