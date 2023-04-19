Samsun’da 31 yaşındaki şahıs evinde ölü bulundu

Samsun’da 31 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdullah Çakıroğlu’dan (31) 2 gündür haber alamayan yakınları polise haber verdi. Söz konusu adrese polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yardımıyla şahsın evinin kapısını açan polis, Çakıroğlu’nu ölü olarak buldu. Abdullah Çakıroğlu’nun cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.