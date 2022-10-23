Samsun’da 3 kişi mantardan zehirlendi

Samsun’da yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, araziden topladıkları mantardan yiyen S.Y., A.A. ve M.A. adlı kadın zehirlendi. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.