Samsun’da 3 ilçeye 4.6 milyonluk yatırım

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinin mahallelerinde içme suyu şebekesi yapımına başlayan SASKİ, toplam 17 kilometre uzunluğunda hat döşeyecek.

SASKİ Genel Müdürlüğü içme suyu sorunu yaşayan kırsal mahallelerdeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşlara kesintisiz içme suyu verebilmek amacıyla eski şebeke hatlarını yeniliyor. Alaçam, Kavak ve Salıpazarı ilçelerinin mahallelerinde toplam 17 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi hattı döşeyecek.

4.6 milyon liralık yatırım

SASKİ, Alaçam ilçesinin Kadıköy Mahallesi’nde 5 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattını yenileyeceğini, Kavak ilçesinin Çiğdem Mahallesi’nde de 5 kilometre içme suyu hattı inşaatı ile 1 adet terfi merkezi yapılacağını belirtti. Ayrıca Salıpazarı ilçesinin Albak Mahallesi’nde 7 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı yapılarak, 1 adet terfi merkezi ve 1 adet de içme suyu deposu inşa edilecek. SASKİ, tüm bu yatırımlar için 4.6 milyon TL harcayacağını açıkladı.

“Çalışmalar programın önünde gidiyor”

SASKİ’nin ilçelerdeki altyapı yatırımlarını değerlendiren SBB Başkanı Mustafa Demir, çalışmaların planlı ve programlı şekilde devam ettiğini ve programın ilerisinde olduklarını söyledi. Başkan Demir, "Vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırıp konforlu yaşam sürmeleri amacıyla yerin altını yeniden inşa ediyoruz. Susuz mahalle bırakmayacağımıza ilişkin verdiğimiz sözleri bir bir yerine getirerek yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan yeni hatlar imal ederken bir taraftan da ömrünü doldurmuş şebeke borularını yeniliyoruz. 2021 yılında içme suyu, atık su ve yağmur suyu altyapısı, su deposu, terfi merkezi, dere ıslahı ve fosseptik ile üst yapı imalat programımızı başarıyla tamamlamıştık. 2022 yılına ilişkin 17 ilçemizdeki iş programımızın önünde gidiyoruz" ifadelerini kullandı.