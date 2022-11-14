Samsun’da 3 günlük uygulamalarda 170 araç trafikten men edildi

Samsun’da 11-14 Kasım tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalarda 2 bin 834 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanıp, 170 araç trafikten men edildi.

11 Kasım Cuma saat 08.00 ile 14 Kasım Pazartesi saat 08.00 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ve devriye ekipleri tarafından şüpheli araç ve şahıslara karşı yapılan denetimler ile sabit yol ve şok uygulamalarda çok sayıda suçlu ve suç unsuru ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan yazılı açıklamada, “25 bin 14 şahsın GBT sorgusu yapılarak, 2 şahıs gözaltına alınmış olup 72 aranan şahıs yakalanmıştır. 41 şahsa adli, 63 şahsa idari işlem yapılmıştır. 180 iş yeri kontrol edilerek 6 iş yerine işlem yapılmış, 7 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 117 adet mermi, 54 adet kesici/delici alet, 7,43 gr kannabinoid, 4,06 gr metamfetamin, 6,45 gr esrar, 51,44 gr kokain, 101 adet ekstazi, 614 adet sentetik ecza ve 9 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. Trafik ve asayiş yönünden 15 bin 445 araç ve sürücü kontrol edilmiş, 2 bin 834 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanmış, 170 araç trafikten men edilmiştir” denildi.