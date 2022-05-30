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Samsun’da 3 günde 70 aranan şahıs yakalandı

Samsun’da polis ekipleri tarafından son 3 günde yapılan denetimlerde 70 aranan şahıs yakalandı.

SAMSUN 30.05.2022, 16:45
Samsun’da 3 günde 70 aranan şahıs yakalandı

Samsun’da polis ekipleri tarafından son 3 günde yapılan denetimlerde 70 aranan şahıs yakalandı.

Samsun Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından halkın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele çerçevesinde, 27-30 Mayıs tarihleri arasında şok uygulamalar ve sabit yol uygulamaları yapıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Hassas Bölgeleri Koruma Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Atakum, Canik, İlkadım ve Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katıldığı denetimlerde 26 bin 513 şahsın GBT kontrolü yapıldı. 70 aranan şahıs yakalandı.

Denetimlere ilişkin Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “438 iş yeri kontrol edilmiş, 37 şahsa idari, 41 şahsa adli işlem yapılmış olup 1 şahıs gözaltına alınmıştır. 5 Adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 26 adet kesici/delici alet, 26 adet çeşitli çaplarda mermi, 141,72 gram metamfetamin, 789 adet sentetik ecza, 77,13 gram esrar, 55 adet ecstasy hap, 6 kök kenevir bitkisi, 1,3 gram kokain, 5,3 gram kannabinoid, 1 adet hassas terazi, 13 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirilmiştir. 14 bin 202 araç kontrol edilerek, 1 aranan araç yakalanarak, 3 bin 78 araç ve sürücüye işlem uygulanmış olup 149 araç trafikten men edilmiştir” denildi.

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