Samsun’da 2500 yıllık altın işlemeli Tevrat ele geçirildi

Samsun’da sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli Tevrat ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Canik İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM ve İstihbarat Şube ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda 2 araç, ekiplerce duruldu. Araçlarda yapılan aramada deri sanduka içerisinde yaklaşık 2000-2500 yıllık olduğu değerlendirilen İbranice alfabe ile altın işlemeli olarak ceylan derisi üzerine yazılı dış kapağı ile birlikte toplam 19 sayfa Tevrat olduğu değerlendirilen tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.İ. (44), T.T. (35), E.A.(51), M.Ş (51) ve A.T.(53) isimli şüpheliler gözaltına alındı.