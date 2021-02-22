Samsun’da 250 aileye kışlık yardımı

19) nedeniyle zor durumda bulunan 250 aileye kışlık malzeme yardımında bulunuldu.

Samsun’da faaliyet gösteren Hayata Anlam Katanlar Derneği, Kovid-19 salgını süresince binlerce aileye yaptığı yardımlara yenilerini ekliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği halinde hareket eden dernek, soğuyan havalar ve Kovid-19 boyunca zor durumdaki 250 mülteci aileye soba, battaniye, yatak ve hijyen paketi desteğinde bulundu.

Daha önce il genelinde ve ülke sınırları dışında yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile birçok ilke imza atarak, binlerce kişiye ulaşan Hayata Anlam Katanlar Derneği, pandemi boyunca yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği işbirliği ile soğuk kış günlerinde de ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı sürdürdüklerini ifade eden Hayata Anlam Katanlar Derneği Başkanı Murat Değirmenci, şunları söyledi:

“Sosyal alanda yaptığımız projelerin yanında bu süreçte gıda, hijyen ve soğuk havalar nedeniyle battaniye, soba ve yatak yardımlarına daha çok ağırlık verdik. Salgın mücadelesinde devletimize yardımcı olabilmek için binlerce aileye gıda ve hijyen yardımında bulunduk. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ile yaptığımız işbirliği kapsamında yaklaşık 250 aileye soba, battaniye, yatak ve hijyen paketi ulaştırdık. Bizi yalnız bırakmayan tüm üyelerimize ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum.”