Samsun’da 225 bin lavanta fidesi dağıtıldı

Samsun’un Kavak ilçesinde 15 üreticiye 225 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 15 yıl ekonomik ömrü olan lavanta, diğer bitkilere göre suyu az tüketen bitkiler arasında yer alıyor. Kavak İlçe Tarım Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda yapılan programda ise Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde ilçede 15 üreticiye 225 bin lavanta fidesi dağıtıldı.

Toplantıya katılan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, tıbbi ve aromatik bitkilerin sürdürülebilir olarak üretilmesi, toplanması ve katma değeri arttırılarak ilçe ekonomisine kazandırılması için yöre halkına eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ederek her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi. Son yıllarda gerek kozmetik ve gerekse ilaç sanayinde kullanılan tıbbı aromatik bitki üretiminde Kavak’ın büyük mesafeler aldığına dikkat çeken Sağlam, Kavak’ta 229 dekar alanda lavanta bahçesi bulunduğunu ifade etti.

Lavanta tarımında pazar sorunu olmadığını ve çiftçinin daha fazla kazanç elde ettiğini belirten Sağlam, "Lavanta yüksek getirisi olan, endüstriyel olarak da uçucu yağ asitleri bakımında en değerli bitkiler arasındadır. Ayrıca kırsal turizm içinde çok önemlidir. Ticari olarak işlenip pazarlandığında ekonomik getirisi çok fazla olmaktadır. Kavak gibi geçiş bölgelerinde tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla Kavak ilçemizde de bu tarımcılığın gelişmesi ve yaygınlaştırılması için her zaman her türlü desteği vereceğiz" dedi.

Toplantıda, Büyükşehir Belediyesi ile Kavak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 üreticiye 225 bin lavanta fidesi dağıtıldı.