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Samsun’da 206 okula “Okulum Temiz Belgesi”

SAMSUN'DAKİ OKULLARA OKULUM TEMİZ BELGESİ

SAMSUN 02.10.2020, 14:37
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Samsun’da 206 okula “Okulum Temiz Belgesi”

Samsun’da hijyen tetkik görevlilerince denetlenen okullardan 206’sına “Okulum Temiz Belgesi” verildi.

16 Mart tarihinde pandemi dolayısıyla ara verilen eğitimin yeni normalleşme sürecinde daha sağlıklı ve temiz şekilde açılması, öğrencilerin eğitim hizmetini sürdürebilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, arasında “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Protokolü” imzalandı. Bu protokol ile 21 Eylül tarihi itibarıyla okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlaması sağlandı. “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Protokolü” kapsamında, Türk Standartları Enstitü (TSE) ile birlikte hazırlanan kılavuz çerçevesinde, Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı ve TSE tarafından yetkilendirilen 28 denetçi, 17 ilçede tam zamanlı olarak görev yapıyor.

“Okulum Temiz Belgelendirme Programı” kapsamında, bakanlık tarafından oluşturulan Belgelendirme Yönetim Sistemi Portalına, Samsun’da 895 okuldan, 686 okul başvurdu. Başvurusu yapılan okullardan 467’si onaylandı. 206’sı denetlenerek, “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandı. Diğer okulların ise denetleme süreci devam ediyor. Denetimlerde öncelik ilk olarak anaokulları ve ilkokulları oldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, belge almaya hak kazanan okulları tebrik ederek, "Müdürlüğümüze, bağlı 17 ilçemizde, denetimleri tamamlanan ve ’Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazanan okullarımıza belgeleri, pandemi koşulları da dikkate alınarak, toplu olarak değil ancak bölgesel ve seyreltilmiş planlama şeklinde yürütülecektir. Sloganımız ’Okulları hep birlikte açmak’, kuralımız ise ’temizlik, maske ve mesafe’dir. Okullarımızı hep birlikte açmak için özveri ile görev yapan okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, diğer eğitim personeline ve salgın döneminde, büyük bir gayretle denetimleri gerçekleştiren, Müdürlüğümüz İl İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine, Periyodik Kontrol Uzmanlarımıza, Sağlık Hizmetleri Sorumlumuza, İlçe İş Sağlığı ve Güvenliği Büro yöneticilerimize-iş güvenliği uzmanlarımıza, gönüllü olarak görev alan öğretmenlerimizin dahil olduğu hijyen tetkik görevlilerimize bu vesile ile teşekkür ediyorum" dedi.

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