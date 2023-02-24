Samsun’da 2022’de 9 bin 140 evlenme, 2 bin 748 boşanma

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı evlenme ve boşanma verilerine göre, Samsun’da evlenen çiftlerin sayısı 9 bin 140, boşanan çiftlerin sayısı ise 2 bin 748 oldu.

TÜİK Başkanlığı 2022 yılı evlenme ve boşanma verilerini açıkladı. 2021 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 563 bin 140 iken, 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Kaba evlenme hızı 2022 yılında binde 6,76 olarak gerçekleşti.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Samsun’da 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı yüzde 2 artarak 9 bin 140’a, Amasya’da yüzde 3,5 artarak 2 bin 93’e yükseldi. Çorum’da yüzde 2,5 azalarak 3 bin 455’e, Tokat’ta ise yüzde 6 azalarak 3 bin 701 olarak gerçekleşti.

En çok boşanmalar uzun evliliklerde

2022 yılında boşanan çiftlerin sayısı Samsun’da 2 bin 748, Amasya’da 749, Çorum’da 1088 ve Tokat’ta 1043 oldu. Evlilik süresine göre değerlendirilen boşanmalarda ise Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat’ta en çok boşanan çiftlerin 16 yıl ve üzeri evli kaldığı görüldü.