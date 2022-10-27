Samsun’da 2 kişiye uyuşturucudan ceza

Samsun’da "uyuşturucu ticareti" suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 8 yıl ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun’da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kişinin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada, O.A. 10 yıl 5 ay hapis ve 20 bin 820 lira adli para cezasına, H.Y. ise 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira da adli para cezasına çarptırıldı.