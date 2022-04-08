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Samsun’da 2 kişiye dolandırıcılık suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezası
Samsun’da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
SAMSUN 08.04.2022, 16:07
Samsun’da dolandırıcılık suçundan yargılanan 2 kişi mahkemece 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Samsun’da ’E.Ş.Ö. adlı kadını dolandırdıkları’ iddiasıyla haklarında dava açılan B.D. ve M.K.’nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, B.D. ve M.K. ’dolandırıcılık’ suçundan 2 yıl 1’er ay hapis cezasına çarptırıldı.