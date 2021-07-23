Samsun’da 2 binden fazla çiftçi ve 26 bin dekar alan afetlerden zarar gördü

SAMSUN (İHA) – Samsun’da geçen yıl 70 mahalle, 2 bin 159 çiftçi ve 26 bin 325 dekar alan afetlerden zarar gördü.

Türkiye’de Rize ve Artvin başta olmak üzere aşırı yağışlara bağlı olarak birçok ilde doğal afetler yaşanmaya devam ediyor. Samsun’da ise 2020 yılına ait doğal afet rakamları açıklandı. Verilere göre, Samsun’da geçen yıl 70 mahalle, 2 bin 159 çiftçi ve 26 bin 325 dekar alan afetten zarar gördü.

Vezirköprü’de meydana gelen ‘dolu’ nedeniyle 1 mahallede 141 çiftçi ve bin 590 dekar alan afetten zarar gördü. Yine farklı bir günde meydana gelen ‘dolu’ nedeniyle Vezirköprü’de 17 mahalle, 553 çiftçi ve 6 bin 580 dekar, Havza’da ‘aşırı yağış’ nedeniyle 1 mahallede 102 çiftçi ve 6 bin dekar, Bafra’da 2 mahallede ‘dolu’ nedeniyle 120 çiftçi ve 729 dekar, Ladik’te 4 mahallede ‘dolu’ nedeniyle 96 çiftçi ve 2 bin 680 dekar Kavak’ta 2 mahallede ‘dolu’ nedeniyle 64 çiftçi ve 989 dekar, Havza’da 1 mahallede ‘yangın’ nedeniyle 40 çiftçi ve 170 dekar Salıpazarı’nda 35 mahallede ‘aşırı yağış’ nedeniyle 618 çiftçi ve 787 dekar afetten zarar gördü.

Geçen yıl toplamda 70 mahalle, 2 bin 159 çiftçi ve 26 bin 325 dekar Samsun’da afetten zarar gördü.