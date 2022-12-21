Samsun’da 1706 aileye yakacak, 17 bin 774 aileye gıda yardımı

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 1706 aileye yakacak, 17 bin 774 aileye de gıda yardımında bulundu.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara desteğini her alanda sürdüren Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, 2022 yılı içinde bugüne kadar 1706 aileye yakacak yardımında bulundu. Bir yıl boyunca 17 bin 774 aileye de gıda yardımı yaparak desteğini hissettirdi.

Çeşitli nedenlerle ihtiyacını karşılayamayan vatandaşlara yönelik yürüttüğü hizmetlerle yardım elini uzatan Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerini çözüm merkezine yapılan başvurular üzerinden değerlendiriyor. Uzman personel tarafından incelemeler yapılarak başlayan süreçte, talepte bulunanların ihtiyaç sahibi olup olmadığı, ihtiyacın türü ve neler yapılabileceği konuları, Sosyal Yardımları Değerlendirme Kurulu ile yapılan görüşmeler sonucunda karara bağlanıyor.

“Bir güler yüz, bir hayır duası bize yeter”

“Bir güler yüz, bir hayır duası bize yeter” diyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Büyükşehir Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşların her zaman yanındayız. Onların sorunlarını giderecek hizmetleri sürdürüyoruz. Yardım talebi için gelen tüm başvurular titizlikle incelenerek anında sonuca bağlanıyor. Kent genelinde aç ve açıkta hiç kimse kalmasın, herkesin sıcak bir yuvası, yiyecek yemeği, içecek suyu olsun diye 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Samsun’a gönlümüzü açtık. Bir güler yüz görmek ve hayır duası almak bizlere yetiyor” dedi.