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Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.
SAMSUN 30.03.2022, 13:35
Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 17 Mart-26 Mart tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 620 gram metamfetamin, 82 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet tabanca ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.