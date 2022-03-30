Samsun’da 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı

Samsun’da jandarma ekipleri tarafından 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 17 Mart-26 Mart tarihleri arasında toplam 17 uyuşturucu olayında 21 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 620 gram metamfetamin, 82 adet sentetik uyuşturucu ecza hap, 68 gram kubar esrar maddesi, 3 adet tabanca ve 7 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.