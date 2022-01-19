Samsun’da 1500 ağaç ve 53 bin bitki toprakla buluşacak

Samsun’da 2,5 yılda yaklaşık 7 bin ağaç ve 79 bin bitki diken Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 1500 ağaç ve 53 bin bitkiyi toprakla buluşturmayı hedefliyor.

Samsun’un yeşil kimliğini yeniden kazanması ve daha yeşil bir dokuya kavuşması için kent merkezi ve farklı noktalarında ağaçlandırma çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin “Yeşil Seferberliği” sürüyor. Daha yeşil bir kent ve daha temiz bir hava için her noktada çalışan ekipler son 2,5 yılda yaklaşık 79 bin adet bitkiyi toprakla buluştururken, 7 bin adet de ağaç dikimi gerçekleştirdi.

Ağaçlandırma seferberliği kapsamında yeşil alanlar başta olmak üzere mesire alanları, yürüyüş yolları, cadde ve bulvarların ağaçlandırılması çalışmalarına devam eden park ve bahçeler dairesi başkanlığı ekipleri, 2022 programı çerçevesinde de yine manolya, zakkum, ıhlamur, çınar, hatmi, dişbudak, erguvan gibi bölgenin iklim koşullarına uygun ağaçların dikimini gerçekleştiriyor.

“6 milyon 393 bin 423 metrekare alanda yeşil seferberlik”

Mesire alanları, ağaçlandırma sahaları ile cadde ve orta refüjler olmak üzere 6 milyon 393 bin 423 metrekare alanda ağaçlandırma seferberliği ile Samsun’un yeşil alanlarını zenginleştirdiklerini söyleyen Park Bahçeler Dairesi Başkanı Ekrem Şahin, “Başkanımız Mustafa Demir’in hassasiyetle üzerinde durduğu ağaçlandırma çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilimiz genelinde bulunan yeşil alanlarımızda ağaçlandırma seferberliği başlattık. İklim koşullarına uygun ağaçlarımızı ekiplerimizin yoğun çalışmaları ile birlikte toprakla buluşturuyoruz. Dikilen ağaçlarla hem yeşil alanları zenginleştiriyor hem de görsel ve estetik açıdan daha güzel bir çevrenin oluşmasını sağlıyoruz” dedi.

“Yeşil Samsun’u geleceğe taşıyacağız”

Başkan Mustafa Demir ise Samsun’un yeşil kimliğini yeniden ön plana çıkarmak için yoğun çaba harcadıklarını, merkezi hükümetin bu konudaki desteklerinin de kendilerine güç verdiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Hedefimiz; Samsun’da kişi başına düşen yeşil alan miktarını iki katına çıkarmak. Toprak bizim için çok kıymetli. Toprak anadır, yardır, vatandır. Bu toprağı yeşillendirdiğimizde geleceğimiz olan çocukları çok daha temiz, sağlıklı, güvenli ortamda geleceğe hazırlıyoruz. Gerek şehir merkezinde, gerekse şehir dışındaki boş alanlarda ağaçlandırma çalışması yaparak, yeşil Samsun’u geleceğe taşıyacağız. Bizler gelecek nesillerin daha sağlıklı ve yeşil bir Samsun’da yaşamalarını sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.”