Son Dakika
Bakan Koca: “Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.”
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Bakan Koca: “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetl
Bakan Koca: “Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.”
Samsun’da 140 bin 800 adet kaçak makaron ele geçti
Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya yapılan baskında 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
SAMSUN 06.10.2021, 18:05
Samsun’da kaçakçılık polisi tarafından bir depoya yapılan baskında 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri kaçakçılık konularına giren suçlarla mücadele kapsamında İlkadım ilçesi Pazar Mahallesi’nde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan aramada 140 bin 800 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.