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Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Samsun’da "14 Mart Tıp Bayramı" dolasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

SAMSUN 14.03.2022, 13:59
Samsun’da 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı

Samsun’da "14 Mart Tıp Bayramı" dolasıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu.

İlkadım ilçesi Atatürk Parkı’nda yapılan törende Samsun Tabip Odası, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Diş Hekimleri Odası, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Atatürk Onur Anıtı’na çelenk koydu.

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı konuşmada, “14 Mart 1827 modern tıp eğitiminin başlangıcı. Şüphesiz ki bu tarih çok önemli. 14 Mart 1919, tıp fakültesindeki öğrencilerin işgal altındaki İstanbul’da direnişi başlatmak, Milli Mücadele ateşini yakmak için bir araya geldikleri gündür. O günden sonra 14 Mart Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başlamıştır. 14 Mart tıbbiyelilerin sahipliğinde kurtuluşun ilk kıvılcımıdır. Atam, ülkemizin işgaline karşı hekim direnişinin 103. yılında kendini emanet ettiğin Türk hekimleri olarak aziz hatıranın huzurundayız. Bilmeni isteriz ki emanetlerinin bekçisiyiz. Kararlılığımız, cesaretimiz, azmimiz ve yurtseverliğimiz Tıbbiyeli Hikmet’ten yadigar. Ne mutlu ki şimdi burada üzerine bastığımız ‘ilk adım’ toprağında Türkiye Cumhuriyeti’nin hekimleri olarak hep beraber birlikteyiz. Biz hekimler olarak tüm bu koşullarda hatta çağımızın payına düşen bu çok zor salgın şartlarında dahi görevimizin başındaydık, başında olacağız. Muhtaç olduğumuz gücü senin Türk hekimlerine olan güveninden alıyoruz. ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz’ sözüyle göğsümüze taktığın şeref madalyasını onurla taşıyoruz” dedi.

Konuşmanın ardından şehitler ve hayatını kaybeden sağlık çalışanlarını anmak üzere saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören burada noktalandı.

Törene CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, OMÜ Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Gamze Alaylı, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hatice Öz, Samsun Diş Hekimleri Odası Başkanı Alper Dilek, 6. Bölge Samsun Eczacı Odası Başkanı Onur Ferhat Karacan, Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Dr. Işık Özkefeli ve hekimler katıldı.

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