banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Benzin ve motorine yine zam geliyor!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Avrupa'da doğalgaz fiyatları düşüşte!
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
Hamsinin fiyatı cep yakıyor
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL
E-Ticarette Hedef 560 Milyar TL

Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek bakım merkezine bırakıldı

Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek, bakım merkezine teslim edildi.

SAMSUN 18.01.2022, 16:29
Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek bakım merkezine bırakıldı

Samsun’da 137 yasaklı ırk köpek, bakım merkezine teslim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi 137 yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yapıyor. Bu hayvanlar için ısıtma sistemli konaklama bölümleri yapılacak.

Yasaklı ırkların kısırlaştırılması çiplenmesi için 14 Ocak son tarih olarak belirlenmişti. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından bu tarihe 5 gün kala vatandaşlara köpeklerini ücretsiz kısırlaştırma imkanı sunuldu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ali Tulumen bu imkana yapılan 250 başvurudan 137’sini karşıladıklarını bu sayede Bakım Merkezi’ne bırakılan köpek sayısını da daha aşağıda tuttuklarını şu anda 137 yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Daire Başkanı Ali Tulumen, “Ocak ayı itibarıyla Bakım Merkezimize çok sayıda yasaklı ırktan hayvan bırakılmaya başlandı. Çünkü mevzuata göre bunları alma gibi bir zorunluluğumuz var. Bunun üzerine en azından son 5 gün kala hem bize bırakılacak olan hayvan sayısının azaltılmasını sağlamak hem de hayvanseverlerimize bir katkı olması amacıyla bir çalışma başlattık. Çalışmanın içeriği de yasaklı ırkların ücretsiz olarak kısırlaştırılması ve İlçe Tarım Müdürlükleri aracılığıyla da kimliklendirme, çipleme işleminin yapılmasıydı. Yaklaşık 200-250 civarında sahipli yasaklı ırk hayvanın kısırlaştırılması için başvuru oldu. Bunlardan 137 tanesine olumlu dönüş yapabildik. Başka sebeplerden dolayı diğerlerinin kısırlaştırılması yapılamadı. Ocak ayından önce Bakım Merkezi’mizde 43 olan yasaklı ırk sayısı, Ocak ayının gelmesiyle beraber bir anda 100’leri bulmaya başlamıştı. Kısırlaştırma imkanı sunmamız sayesinde şu anda 137 tane yasaklı ırktan hayvana ev sahipliği yapıyoruz” dedi.

Yasaklı ırklara ısıtmalı konaklama bölümleri yapılacak

Yasaklı ırktan hayvanlar için yeni bir bölüm yapmak üzere ihale sürecine girdiklerini belirten Ali Tulumen, “Kapasitemizin çok üzerinde bir yasaklı ırk gelmeye başladı. Şu an geçici alanlarda bir kısmının bakımlarını yapmaya çalışıyoruz. Ama bu ay içerisinde 88 gözlük ısıtma sistemine sahip, hayvanların bundan sonra kalan ömürlerini sağlıklı bir şekilde geçirebileceği projemizin ihale sürecini de başlattık. Bu yıl içerisinde onun da açılışını yapıp bu hayvanları asıl yaşam ortamlarına, yani yeni yapacak olduğumuz alanlara alarak kalan ömürlerini tamamlamalarını sağlayacağız. Şu anda bakım merkezimizde toplamda 1000 civarında köpek var. Yaklaşık 200-300 civarında da Kedi Kasabası içindekiler de dahil kedimiz var. Bunların bakımı, tedavileri her türlü kısırlaştırma işlemleri yapıldıkça alındıkları doğal ortama bırakılmaları suretiyle faaliyetlerimiz devam ediyor. Türkiye standartlarının üstünde bir bakım merkezimiz var. Burada ameliyatları, cerrahi operasyonları, kırık, çıkık, her türlü tedavi süreçlerinin uzman veteriner hekimlerimiz aracılıyla yapılıp tedavileri sağlanıyor” diye konuştu.

Yorumlar (0)
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 20 39
3. Hatayspor 21 35
4. Başakşehir 20 34
5. Adana Demirspor 21 34
6. Fenerbahçe 21 33
7. Beşiktaş 21 32
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 21 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 22 43
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 20 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11