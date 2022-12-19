Samsun’da 13 bin aileye eğitim

Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın "Aile Okulu Projesi" kapsamında 13 bin aileye eğitim verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Aile Okulu Projesi Samsun’da büyük ilgi gördü. Bağımlılık, aile içi iletişim ve stres yönetimi gibi başlıklarda yapılan proje kapsamında Samsun’da 13 bin veliye eğitim verildi. Aile Okulu Projesi’nde aile içi iletişim, çatışma ve stres yönetimi, bilinçli ve güvenli teknoloji kullanımı, bağımlılıkla mücadele, sosyal duygusal beceri gelişimi, akran ilişkileri, ahlaki gelişim, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteler gibi eğitimler veriliyor.

"Çatışma ve Stres Yönetimi" dersinde aile içinde sorunlarla başa çıkma gücünün artırılması amaçlanırken, "Bilinçli ve Güvenli Teknoloji Kullanımı" dersinde hem anne babaların hem çocukların sosyal hayatlarını etkilemeden gerçek yaşamda güvenli bir şeklide nasıl çevrim içi olabilecekleri aktarılıyor. “Bağımlılıkla Mücadele” dersinde zararlı alışkanlıklarla başa çıkabilmek, bedenen ve ruhen sağlıklı bir yaşam sürmek için yol gösteriliyor. “Sosyal Duygusal Beceri Gelişimi” dersinde verilen bilgilerle çocukların kendi aralarındaki ve ebeveynleriyle ilişkisinin derinleştirilmesi ve güçlendirilmesi amaçlanırken "Akran İlişkileri" dersi, çocukların kendi yaşıtlarıyla iletişimini kolaylaştırmak için bilgileri kapsıyor. "Ahlaki Gelişim" dersleri ise maneviyatın pekiştirilmesine yardımcı oluyor. "Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktiviteler" dersi ile ise daha sağlıklı bir aile yapısına katkı sağlanıyor.

"Kısa sürede bu sayılara ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz"

Proje ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, “Toplumun temeli olan aileyi güçlendirmek için yeni bir proje başlatıldı. Bakanlığımız tarafından başlatılan Aile Okulu Projesi’yle aile yapısının muhtemel risklere karşı daha korunaklı hâle getirilmesinin amaçlandığı aile okulu projesi kapsamında bugüne kadar ilimizde 13 bin velimize aile eğitim verildi. Bin 447 öğretmenimiz de aile okulu eğitici eğitimi aldı. Kısa sürede bu sayılara ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Veliler projeden memnun. Tüm ailelerimizi aile okullarında öğrenci olmaya davet ediyoruz" dedi.