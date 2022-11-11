Samsun’da 100 bin fidan toprakla buluştu

Samsun’da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde 100 bin fidan toprakla buluştu. Etkinlikte konuşan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Kavak Cezaevi yerleşkesine 3 bin fidan diktik. Samsun genelinde ise 100 bin fidan diktik. Tabii bu yetmez, daha fazlasını yapacağız” dedi.

Kavak Cezaevi yerleşkesi bahçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliği düzenlendi. Vali Zülkif Dağlı ve protokol üyelerinin katıldığı programda binlerce fidan toprakla buluştu. ’Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla birçok kurum ve kuruluşta fidan dikerek çevreye katkı sağladı. Etkinlikte konuşan Vali Dağlı, “Bildiğiniz gibi her yıl kasım ayının 11’inde ülkemiz genelinde ağaç dikiyoruz. Bu sembolik olarak ülkemiz her yerinde aynı saatte yapılıyor. Bildiğiniz gibi Kavak Cezaevi yerleşkesi faaliyete geçti. Burası kurak bir yerdi. Buranın acilen yeşertilmesi, ağaçlandırılması gerekiyordu. Sayın başsavcımın da hatırlatması üzerine burada ağaçlandırmamızı yaptık. Bugün burada 3 bin tane fidanımızı toprakla buluşturuyoruz. Burası gerçekten devasa bir yerleşkedir. Çalışanlarıyla, gelenleriyle ayrı bir ilçe gibidir. Bahçesiyle, çevresiyle çok daha nezih bir hale dönüşecektir. Biz de bu duruma katkıda bulunmak için buradayız. Samsun genelinde ise 100 bin fidan dikiyoruz. Ülkemizin ağaçlandırma bakımından çok iyi bir durumda olduğunu görmüş olduk. Tabii bu yetmez, daha fazlasını yapacağız. Tüm dikim süreci boyunca orman teşkilatımız olsun, diğer kurumlarımız olsun, vatandaşlarımız olsun ağaç dikmeye devam ediyorlar” diye konuştu.

“Ellerimizle ektiğimiz fidanlar Türkiye Yüzyılı’na nefes olacak”

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, “2019 yılında 100. yıl etkinliklerinde Samsun’da en fazla fidan diken kurum olarak birinci olmuş ve Orman Bölge Müdürlüğü’nden teşekkür belgesi almıştık. Bugün de 3 bin fidanı toprakla buluşturmaktan mutluyuz. Cezaevimiz yeni bir cezaevidir. Dolayısıyla çevre düzenlemesi yapılmakta olan ve kütüphanesi yeni yeni oluşturulmakta olan bir cezaevimizdir. İş kollarımız şu an itibarıyla henüz faaliyete geçmedi. 240 dairelik bir lojmanımız var. Adeta yeni bir ilçe oluşuyor. 500’ün üzerinde personelimiz var. Dolayısıyla bir okul ihtiyacımız oldu. Valimiz o konuda da bizlere destek verdi. Yerleşkemize anaokulu, ilkokul ve ortaokul şeklinde hizmet edebilecek bir okul binası yapımına adım atmış bulunuyoruz. Yakın zamanda faaliyete geçecek. Bugün de 3 bin fidanı Kavak Cezaevleri yerleşkesinde değişik yerlere olmak şartıyla toprakla buluşturuyoruz. Ellerimizle diktiğimiz fidanlar Türkiye Yüzyılı’nda hem Kavak’ta hem de cezaevi yerleşkesinde nefes olacak” diye konuştu.

“Türkiye orman varlığını artıran ülkeler arasında Avrupa’da birinci sırada”

Kavak Orman İşletme Müdürü Şamil Doğru ise, “Ormanlarımızı korumak, sürdürebilir şekilde yürütmek ve gelecek nesillerimiz için yurdumuzu daha sağlıklı ve yaşanabilir kılmak için her yıl 11 Kasım günü Milli Ağaçlandırma Günü olarak kutlanıyor. 2019 yılında geleceğe nefes temasıyla çıkılan bu yola bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığımızın kamu ile paylaştığı ‘Türkiye Yüzyılına Nefes’ temasıyla hep birlikte milyonlarca fidan dikerek devam ediyoruz. Ülkemizde 20 yıl önce 20,8 milyon hektar olan orman alanı bugün 22 milyon 933 bin hektara ulaşmıştır. Dünyada orman varlığını artıran ülkeler sıralamasında Avrupa’da birinci sırada, dünyada ise 6. sıraya gelmiş bulunmaktayız” şeklinde konuştu.

Binlerce fidanın dikildiği etkinliğe Kavak Kaymakamı Faruk Atar, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ömer Bolat, Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, özel hastane çalışanları ve öğrenciler katıldı.