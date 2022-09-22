Samsun’a kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Samsun’da yaşanabilecek kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarıda bulundu.

Yılın en sıcak gününü birkaç gün önce geride bırakan Samsun, yağışlı havanın etkisine girdi. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Samsun’un doğusu ve Ordu kesimlerinde kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu.

MGM 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tokat ve Kastamonu’nun kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra Ordu ve Samsun’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, iç kesimlerde güney ve batılı, kıyı kesimlerde önce doğu ve kuzeydoğulu, öğleden sonra zamanla batı ve kuzeybatılı yönlerden orta kuvvette, Kastamonu kıyıları ile gece saatlerinden itibaren Sinop ve Samsun kıyılarında kuvvetli (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor. Yağışların; Tokat ve Kastamonu’nun kuzey kesimleri ile gece saatlerinden sonra Ordu ve Samsun’un doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsun’da 20 ile 19 derece arasında seyreden hava sıcaklıklarının, hafta başından itibaren 5 derece artması bekleniyor.