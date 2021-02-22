Samsun’a elektrikli otobüsler geliyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mali tasarruflarının yanı sıra çevre dostu olmalarıyla da bilinen elektrikli otobüs için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını söyledi.

Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülüğünde Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen Şehir Buluşmaları Programı’nda iş insanlarıyla bir araya gelerek devam eden proje ve yatırımları anlatıp fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Büyükşehir Belediyesi Samsun’da yaşayan her bir insanın ihtiyaç duyduğu noktada yanındadır. Samsun ile ilgili herkesin öneri ve tavsiyelerine açığız. Bugün sizleri dinlemek için buradayız. Birebir taleplerinizle ilgili karşılıklı çalışacağız. Katkı sağlayacağımız ne varsa her zaman sizlerin yanındayız. Sizlerin bize, bizlerin size desteği çok önemli" diye konuştu.

“Otopark sorunu tamamen bitecek”

Şehir merkezindeki otopark probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Demir, "Adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki süreçte sorunun neredeyse tamamını çözmüş olacağız. Kavşak ve bulvarları yeniden inşa ederek tüm Samsun’daki otopark problemini kökten çözmüş olacağız. Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, 100.Yıl Bulvarı ve Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nı adaptif kavşak ve bulvar yenileme çalışmaları kapsamında yeniden dizayn edeceğiz. Yol kenarlarına parklanmayı bitirecek uygulamalar getireceğiz. ASELSAN ile çalışıyoruz. Suyun ırmakta aktığı gibi tüm sorunlara neşter vuracağız" dedi.

“Elektrikli otobüsler hayata geçiyor”

Elektrikli otobüsler için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını ifade eden Başkan Mustafa Demir, "Çatalçam ve Taflan bölgesinden havaalanına kadar Türkiye’de ilk defa lityum pilli elektrikli otobüsü Samsun’da hayata geçireceğiz. Tek hat. 10 otobüs olacak ve 5’ini o hatta koyacağız. Elektrikli otobüsler yerli üretim. Pilleri sadece dışarıda üretiliyor. Ama pili de önümüzdeki günlerde o da Türkiye’de üretilecek. Aselsan bize özel tasarım yapacak. İlk etapta Çatalçam-Taflan ve Havaalanı arasında sonrasında tüm şehrimizin geneline yayacağız" şeklinde konuştu.