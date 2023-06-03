Samsun’a 54 adet yeni okul ve 1 adet atölye yapılacak

SAMSUN (İHA) – Samsun’da Milli Eğitim Bakanlığı’nın genel bütçesinden karşılanan 54 adet okul binası ve 1 adet de atölye yapılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 yılında il genelinde 54 okul yapım işi ve 1 adet derslik dışı bina (atölye) yapım işi bulunuyor. Genel bütçeden karşılanan bu yatırımlardan 51 adeti temel eğitim okulu, 2 adeti ortaöğretim yatırımları ve 1 adeti de özel eğitim kampüsü yapım işi olarak dikkat çekiyor.

Temel eğitim ve ortaöğretim okul yatırımları çerçevesinde 200 derslikli 30 adet anaokulu binası yapım işi, 60 derslikli 6 adet özel eğitim anaokulu binası yapım işi, 112 derslikli 6 adet ilkokul binası yapım işi, 172 derslikli 9 adet ortaokul binası yapım işi, 24 derslikli1 adet Anadolu lisesi yapım işi, 16 derslikli 1 adet mesleki-teknik Anadolu lisesi yapım işi ve 24 derslikli 1 adet özel eğitim kampüsü yapım işinin yapılması planlanıyor.

Bu doğrultuda 54 adet (608 derslik) okul yapım işinden 3 adet okul yapım işi bu yatırım döneminde tamamlandı. 15 adet okulun yapımına devam ediliyor. 35 adet okul yapım işinin ihale hazırlıkları devam ediyor. 1 adet özel eğitim kampüsü yapım işi için de ihale hazırlıkları devam ediyor. Toplam 1 adet derslik dışı yapım işinden 1 adet atölye yağım işi hazırlıkları devam ediyor.

Bakanlık tarafından gönderilen onarım ödenekleri ve yapılan onarımlar

2023 yılında bakanlık tarafından Samsun’a 83,5 milyon TL ödenek tahsis edildi. Bu ödeneklerden 27 milyon 680 bin TL’si 1. dilimde gönderilirken, 55 milyon 820 bin TL’si de bu yıl içerisinde gönderilecek. Ayrıca 2023 yılında Samsun’da bakanlığa 358 onarım talebinde bulunuldu.