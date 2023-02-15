Samsun’a 507 milyon TL’lik gençlik ve spor yatırımı

SAMSUN (İHA) – Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen 507 milyon 458 bin 752 TL büyüklükteki toplam 14 projeden 2’sinin ihalesinin yapıldığı, 9’unun devam ettiği, 3 projenin de yapımının tamamlandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından inşa, bakım, onarım, ikmal ve tadilat gibi alanlarda çeşitli projeler yürütülüyor. Yürütülen 14 projeden 2 milyon 310 bin 775 TL proje tutarlı Yaşar Doğu Güreş Salonu’nun bakım onarımı, 3 milyon 778 bin 768 TL proje tutarlı Bafra Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı tesislerin onarım işi ve 3 milyon 126 bin 758 TL proje tutarlı İlkadım Buz Pisti Çatı arasına satranç salonu yapımı işi yüzde 100 tamamlandı.

1 milyon 50 bin 200 TL proje tutarlı 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu ve Alaçam İlçe Müdürlüğü doğalgaz dönüşümü için 13 Aralık 2022 tarihinde, 3 milyon 127 bin TL proje tutarlı 19 Mayıs İlçe Müdürlüğü’ne bağlı tesislerin onarımı için 28 Aralık 2022 tarihinde ihaleler yapıldı. Süreçlere devam ediliyor.

Devam eden 9 projede ise fiziki gerçekleşmeler şu şekilde:

436 milyon 953 bin 810 TL proje tutarlı Atakum’a 5 bin 220 kişilik yurt yapımında yüzde 64, 23 milyon 685 bin 665 TL proje tutarlı Canik Spor Kompleksi genel bakım onarım ve çevre düzenlemesi yüzde 20, 1 milyon 225 bin 495 TL proje tutarlı Ladik Kayak Eğitim Merkezi genel bakım onarım ve doğalgaz dönüşümü yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaştı.

10 milyon 343 bin 209 TL proje tutarlı Canik Haluk Ulusoy sentetik saha onarımı ve betonarme soyunma odası işinde yüzde 7, 2 milyon 446 bin 691 TL proje tutarlı Atakum Gençlik Merkezi dış cephe ve çevre düzenlemesi bakım onarımında yüzde 95, İlkadım Gençlik Merkezi bakım onarımında ise yüzde 70 fiziki gerçekleşme sağlandı.

4 milyon 115 bin 576 TL proje tutarlı Samsun Çarşamba Kano Sporları Merkezi ikmal işi yüzde 65, 6 milyon 726 bin TL proje tutarlı İl Müdürlüğüne bağlı merkez ilçe yurtlarının tadilatı işi yüzde 99, 7 milyon 536 bin 660 TL proje tutarlı il müdürlüğüne bağlı Canik, Havza, Bafra, 19 Mayıs, Kavak, Alaçam ve Vezirköprü ilçelerindeki yurtların tadilatı işi yüzde 95 fiziki gerçekleşmeye ulaştı.