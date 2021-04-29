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Samsun’a 3 spor tesisi için imzalar atıldı

Ankara’da bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol ile Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerine spor tesisi kazandırdı.

SAMSUN 29.04.2021, 17:50
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Samsun’a 3 spor tesisi için imzalar atıldı

Ankara’da bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzalanan protokol ile Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerine spor tesisi kazandırdı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında protokol imzalandı. Protokolle Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerinde birer adet olmak üzere üç adet spor tesisi Samsun’a kazandırılacak. Bugün Ankara’ya giden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gençlere spor yapabilme alanları oluşturmak amacıyla Spor Toto Teşkilatı ile imzaladıkları protokolün Samsun’a hayırlı olmasını dileyerek, “Bu vesileyle Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e Samsun halkı adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Yapılan protokol gereği Büyükşehir Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın katkılarıyla Atakum, Canik ve İlkadım ilçelerine spor tesisi inşa edecek. Yakın zamanda inşaatına başlanacak tesislerin kısa dönemde tamamlanarak hizmete alınacağını vurgulayan Başkan Mustafa Demir, “Şehrimize her alanda katkı sunmaya çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırımları kapsamında yapılacak olan tesislerimiz için protokolü imzaladık. Yapılacak bu tesisler ile gençlerimizin, çocuklarımızın spor noktasında daha ilerilere gitmesini sağlayacağız” diye konuştu.
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