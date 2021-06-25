Samsun’a 1500 kişilik sahip spor tesisi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında İlkadım ilçesine 1500 kişilik çok fonksiyonlu antrenman salonlarına sahip spor tesisi protokolü imzalandı.

Sporun ve sporcunun yanında olmaya devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni bir projeye daha imza atıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile Samsun Büyükşehir Belediyesi arasında İlkadım ilçesine 1500 kişilik çok fonksiyonlu antrenman salonlarına sahip spor tesisi protokolü imzalandı. Önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Şehrimize göstermiş oldukları ilgi ve destekleri için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na ve Spor Toto Teşkilat Başkanımız Bünyamin Bozgeyik’e hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.