Samsun Vergi Dairesi’nden yapılandırma hatırlatması

Samsun Vergi Dairesi tarafından Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun’dan yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos tarihine kadar başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı.

Kanunun birçok önemli imkan ve kolaylık getirdiği belirtilen açıklamada, Kanun’un 2’nci maddesinden yararlanmak isteyen borçluların, başvurularını Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet adresi (www.gib.gov.tr) ya da e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden yapabilecekleri gibi bağlı bulundukları vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da yapabilecekleri belirtildi. İdari para cezası ve ecrimisil borçlarını Kanunun 3’üncü maddesi kapsamında yapılandırmak isteyen borçluların ise başvurularını idari para cezasını veren/ecrimisili tespit ve takdir eden idarelere yapmaları gerektiği belirtildi.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar başvuru yapması gerektiği belirtilerek, başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden birinin tercih edileceği bildirildi. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin ise 30 Eylül 2021 (bu tarih dâhil) tarihine kadar yapılması gerektiği duyuruldu. Kanundan yararlanmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli hususlardan birinin de taksitle ödemeyi tercih etmişlerse ilk iki taksitin süresinde ödenmesi olduğu, ilk 2 taksiti süresinde ödemeyenlerin, Kanun’un getirdiği imkânlardan yararlanamayacağı da vurgulandı.