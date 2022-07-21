Samsun ve Sinoplu hacılar dönüyor

Kutsal topraklardaki hac farizasını tamamlayan hacıların kafileler halinde dönüş yolculuğu sürüyor. Samsun 2. kafilesi memleketlerine döndü.

12 Haziran’da Türkiye’den hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden, Medine ve Mekke’de hac görevlerini tamamlayarak hacı olan Türk kafilelerin Cidde Uluslararası Havaalanı’ndan memleketlerine dönüş yolculuğu sürüyor. Samsun kafilesinden oluşan Türk hacılar Çarşamba Havalimanı’na ayak bastı.

"Bu sene hac ziyareti çok güzel geçti"

Samsun 2. Kafile 4. Grup görevlisi Muhammed Bulutoğlu, bu sene hac ziyaretinin çok güzel geçtiğini belirterek, “Peygamber Efendimizi ziyaret ettik, 5 gün Medine’deki ziyaretten sonra Mekke’ye gittik. Umreden sonra nafile tavaflarımız oldu, ziyaret yerlerine çıktık. Sonra hac zamanını bekledik. Bu sene hac cuma gününe denk geldi. İki yılın ardından Müslümanlar kutsal yerlere hasretti. Güzel bir hac geçirdik" dedi.

Sinop İl Müftülüğü Bayan İrşat Görevlisi Esma Ak, “12 Haziran’da başladığımız hac görevi sona erdi. Allah herkese nasip eylesin. Gelmek isteyip de gelemeyen kardeşlerimize de en kısa zamanda bu kutsal yerlere gelebilmeyi nasip eylesin. Bu görev gerçekten kutsal bir görev benim için. Bayan hacılarımıza irşat görevimizi en güzel şekilde yerine getirmeye çalıştık” diye konuştu.

Samsun-Çarşamba Havalimanı’na inen hacılar burada sevdikleriyle kavuştu. Kutsal topraklarda dost oldukları hacılarla vedalaştı. Türk hacıların son kafilesi ise 8 Ağustos’ta Medine’den Türkiye’ye dönecek.