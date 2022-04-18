Samsun Valisi huzurevi sakinleri ile iftar yaptı

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, huzurevi sakinleri ile birlikte iftar yaptı.

Vali Zülkif Dağlı ve eşi Nurgül Dağlı, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tekin Balcı ve protokol üyeleriyle birlikte, Ladik ilçesinde bulunan Kemal Kaplan Huzurevinde kalan büyüklerle iftarda bir araya geldi.

Gençlerin toplumsal kurallar ve ahlaki değerler ışığında doğru bir şekilde yetişmesine ilham veren, onlara saygı ve sevgi çerçevesinde hayat boyu tecrübelerini aktaran yaşlıların ’en kıymetli değerler’ olduğunu ifade eden Vali Dağlı, “Kültürümüzü yarınlara taşımamızı sağlayan siz kıymetli büyüklerimize, toplum olarak yaşamın her anında saygı ve hoşgörü göstermek, vefa borcumuzu hayır dualarınızı alarak ödemek en güzel erdemlerdendir" dedi.

Büyüklerin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Dağlı, şunları söyledi:

“Allah, siz başımızın tacı yaşlılarımızın devletimiz ve milletimiz için yaptığınız hayır dualarının eksikliğini göstermesin. Hepinize huzurlu, sağlıklı ve uzun ömürler versin.”