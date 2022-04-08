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Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı

Samsun Valiliği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" nedeniyle Bafra ilçesinde iftar programı düzenledi.

SAMSUN 08.04.2022, 22:11
Samsun Valiliği, Roman vatandaşları iftarda ağırladı

Samsun Valiliği "8 Nisan Dünya Romanlar Günü" nedeniyle Bafra ilçesinde iftar programı düzenledi.

Samsun Valiliği tarafından düzenlenen iftar yemeğine Bafra’da ikamet eden Roman vatandaşlar katıldı. Yemekte konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, “Hepimizin hayatında yaşadıkları ve dertleri var ama bana sorsanız ’Romanlar en çok hangi mevsime benzer’ diye ben de ’bahar’ derim. Bahar gibidir Romanlar. Rengarenk çiçekler açar. Baharda aşırı yağışlar olur, yemyeşildir, rengarenktir. Bugün biz artık Türkiye’de ayrımcılıktan, ötekileştirmekten, yok saymaktan bahsetmiyoruz. Kötü örnekler yok mu? Elbette vardır. Bunu sıfırlayamazsınız. Dünyanın hiçbir yerinde sıfırlanmaz ama bunu minimuma indirmek için çok büyük bir mücadele veriyoruz. Bundan sonra da benim en büyük dileğim; güzel yavruların çok daha güzel eğitim alarak hem devlette hem kamuda, özel sektörde daha fazla noktalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak. Okusunlar çalışsınlar, ileride bu ülkeye en büyük katkıyı da onlar yapsınlar. O yüzden Romanlar bizim can yoldaşımızdır. Eksiğimiz gediğimiz olabilir ama samimiyetimizden asla etmez. O yüzden samimiyetimizle bu dertlerle ilgilenmeye devam edeceğiz" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise, "Gençlerimize biraz daha fazla eğileceğiz, çocuklarımıza eğitim anlamında biraz daha fazla eğileceğiz. İş imkanlarını arttırmak için hep birlikte biraz daha uğraşacağız. Bunları yaparsak daha da mutlu oluruz. Bunları da yine bizim himayemizde ilçe kaymakamız ve belediye başkanımızın önemli bir rol almasıyla güzel mekanlar oluşturacağız. Çocuklarımızın spor yapabilmeleri için özel bir mekan oluşturacağız. Eğitimle ilgili bayanların Kuran kursu, halk eğitim gibi dikiş, nakış tekstilde çalışma üzerine eğitimler için mekanlar oluşturacağız. En becerikli olduğunuz bizim hiçbir zaman yapamayacağımız müzisyenlik aletlerini çalma konusunda daha fazla kurslar açacağız halk eğitim bünyesinde. Geleneksel müzisyen olmanın dışında güzel sanatlar liselerine sevk etmekle ilgili eğiteceğiz. Hem okuyacaklar hem hem atadan babadan aldıkları şekilde eğitimlerini almaya devan edecekler. Daha fazla kurslar açacağız kadınlarımız için, çocuklarımız için, gençlerimiz için. Burada hem eğlenme imkanı hem öğrenme imkanı bulacaklar. Gelecek nesillerimizi bu şekilde hayata hazırlama peşindeyiz" diye konuştu.

İftara AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen ve Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç da katıldı.

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