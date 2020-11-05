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Samsun Valiliği psikososyal destek ekibi İzmir için yola çıktı
SAMSUN VALİLİĞİ AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ PSİKOSOSYAL DESTEK EKİBİ, İZMİR'DE YAŞANAN DEPREMDEN ETKİLENEN VATANDAŞLARA PSİKOSOSYAL DESTEK VERMEK İÇİN YOLA ÇIKTI.
SAMSUN 05.11.2020, 18:09
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Samsun Valiliği Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü psikososyal destek ekibi, İzmir’de yaşanan depremden etkilenen vatandaşlara psikososyal destek vermek için yola çıktı.
Psikososyal destek ekibi 7 sosyal çalışmacı, 3 psikolog, 1 PDR, 1 Sosyolog ve 1 öğretmenden oluşuyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüze bağlı Süleyman Yançatoral Çocuk Evleri Sitesinin önünden İzmir’e uğurlanan psikososyal destek ekibi, depremden etkilenen vatandaşların en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak amacıyla ihtiyaç tespiti, psikososyal ilk yardım, psikososyal destek, bilgilendirme gibi çalışmalar yapacak.
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