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Samsun Üniversitesi’ne ek 26 sefer

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. Samsun Üniversitesi’ne ek 26 seferin başladığını açıkladı.

SAMSUN 27.09.2021, 16:03
Samsun Üniversitesi’ne ek 26 sefer

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ A.Ş., öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için harekete geçti. Samsun Üniversitesi’ne ek 26 seferin başladığını açıkladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü de öğrencilerin toplu ulaşımdan daha rahat yararlanabilmeleri amacıyla bazı yeni düzenlemelere gitti. Düzenleme kapsamında daha önce Hasköy’e kadar giden R 25 Hattı Samsun Üniversitesi’ne uzatıldı. Kampüse ulaşım noktasında yoğunluk yaşanmaması ve öğrencilerin ulaşımda daha rahat etmeleri için sabah 13 ek sefer akşam da 13 ek sefer olmak üzere günlük 26 ek sefer konuldu.

SAMULAŞ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ek seferlerin başladığını duyurdu. Üniversitelerin kapalı olmasından dolayı çalışmayan Ballıca Hattı da yeniden faaliyete geçti.

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