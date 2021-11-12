Samsun Üniversitesi’nden 10 proje TÜBİTAK desteğine hak kazandı

SAMSUN (İHA) – Samsun Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve danışmanları tarafından hazırlanan 10 proje TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen “2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı” 2021/1 dönemi kapsamında yapılan başvuruların destek sonuçları açıklandı.

Lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında Samsun Üniversitesi öğrencilerinin hazırladığı 10 proje desteklenmeye değer bulundu.

Samsun Üniversitesi’nin çeşitli fakültelerinde öğrenim gören öğrenciler ve danışmanları tarafından hazırlanan 10 proje TÜBİTAK tarafından desteklendi. Proje kültürünü lisans seviyesinde başlatmayı hedeflediklerini belirten üniversite yönetimi, bu misyonuna katkısı olan öğrenciler ve projelerinde danışmanlık yapan öğretim üyelerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Samsun Üniversitesi öğrencileri ve danışmanları tarafından desteklenmeye değer görülen projeler ise şöyle:

“Covid-19’un Çalışan Kadınların Çalışma ve Meslek Hayatlarına Etkisinin Araştırılması”, “Samsun Gülsan Sanayi Sitesinin Sanayi Kentsel Dönüşüm Sürecinin Çeşitli Açılardan İncelenmesi”, “Covid-19 Sürecinde Samsun Üniversitesi Akademik Personelinin Kurumsal İletişim Düzeyleri ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, “İsteğe Bağlı Yayıncılık ile Değişen Film İzleme Alışkanlıkları: Samsun Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”, “Türkiye’deki E-sporcuların E-spor Deneyimleri ve E-spora Bakış Açılarının İncelenmesi”, “Naca 0012 Kanat Profili ve Basit Geometrilerin Aerodinamik Karakteristiği ve Yüzey Pürüzlülüğünün Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, “Doğadaki Canlıların Aerodinamik Yapısından Esinlenerek Düşük Hızlı Ortamda Sürükleme Kuvvetinin Azaltılmasının Deneysel Olarak Araştırılması”, “Farklı Geometrik Cisimler Üzerine Uygulanan Plazma Aktüatörün Akış Ayrılması Üzerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi”, “Düşük Ses Altı Hızlarda Kavite Akışı-Kanat Etkileşiminin İncelenmesi ve Kavite Akışının Görüntülenmesi”, “Motor Sürücü.”