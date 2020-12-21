Samsun Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Samsun’da turizm potansiyelinin arttırılmasına yönelik yapılan çalışmaların kurumsal bir yapı içinde yapılması için “İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulu” Valilik bünyesinde kuruldu.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı tarafından imzalanan yönerge ile hayata geçen kurula Vali başkanlık edecek. İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulunun oluşumu ve amaçlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, “Biliyorsunuz Kültür ve Turizm Bakanlığımız, yönetim kurulunda farklı kesimlerden temsilcilerin yer aldığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansını kurdu. Biz de bu yapıya benzer bir oluşumun ilimizde kurulmasına karar verdik ve Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, üniversitelerimiz, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız ve kişilerin katılacağı İl Turizm Tanıtım ve Geliştirme Koordinasyon Kurulunu kurduk. 21 Aralık Pazartesi günü Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının ilimizde düzenlemiş olduğu İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısında, Kurulumuzun görevleri ve yapacağı çalışmalara ilişkin bilgiler verdik. Sağlık, spor, kültür, doğa ve termal turizm temsilcileri ile acenta ve sektör temsilcilerinin de yer aldığı bu yeni oluşumla birlikte şehrimize turizm anlamında önemli katkılar vereceğimizi ve kararlar alacağımızı düşünüyorum. Samsun ilimiz kültür, termal, sağlık, doğa ve spor turizmi alanında ciddi potansiyel barındırıyor. Şehrimizin elindeki bu fırsat ve imkanların tanıtılması, turizmin il ekonomisindeki payının arttırılması, ilimizin ülkemizdeki turizm payından daha çok alması, turizm sektörünün daha ileri taşınmasına yönelik kurulumuzun alacağı kararlar doğrultusunda faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Kurulumuzun ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.