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Samsun TSO’nun bütçesi 12,4 milyon lira

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2021 yılı tahmini bütçesi 12 milyon 400 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

SAMSUN 29.12.2020, 16:37
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Samsun TSO’nun bütçesi 12,4 milyon lira

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Aralık ayı olağan meclis toplantısında, 2021 yılı tahmini bütçesi 12 milyon 400 bin TL olarak oy birliği ile kabul edildi.

Samsun TSO, 2020 yılının son meclis toplantısını Meclis Başkanı Haluk Akyüz başkanlığında video konferans aracılığıyla gerçekleştirdi. Toplantıda, Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, iki toplantı arasında yürüttükleri çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi. 2021 tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür eden Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, yeni yılın herkese sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini de temenni etti.

Yiğit Tören bilgi verdi

Daha sonra da, Samsun TSO’nun 2021 yılı gelir-gider bütçesi görüşüldü. Konuyla ilgili söz alan Samsun TSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Yiğit Tören, “Değerli meclis üyesi arkadaşlarım, odamız 2021 yılı tahmini bütçesini yönetim kurulumuz ve genel sekreterliğimizin detaylı çalışmaları sonucu hazırladık. Bu vesileyle hesapları inceleme komisyonumuza bizlere gösterdikleri güvene teşekkür etmeliyim. Malumunuz 2020 yılı tahmini bütçesini 11 milyon 300 bin TL olarak onayınıza arz etmiştik. Pandemi şartlarına rağmen bütçeyi tutturduk. Elde ettiğimiz veriler çerçevesinde 2021 yılı tahmini bütçemizi, 2020 yılına oranla yaklaşık yüzde 10 civarında daha fazla büyüyeceğini öngörüyor, 12 milyon 400 bin TL olarak onayınıza sunmak istiyoruz. Genel Sekreterliğimiz ve Yönetim Kurulumuzla hazırladığımız, Hesapları İnceleme Komisyonumuzla nihai halini verdiğimiz Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 2021 yılı tahmini gelir-gider bütçesinin tarafınızdan da uygun görülmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bütçede herhangi bir değişiklik yapmadan hazırladığımız bütçeyi uygun bulan Hesapları İnceleme Komisyonu’na bizlere gösterdikleri güvenden dolayı teşekkür ediyorum. Bütçenin etkin yönetimi hususunda; kentimizin kalkınmasına ve camiamıza destek vermek gayesiyle, asgari maliyet, azami hizmet önceliğinde olduğumuzu ifade etmek isterim. Dilerim hepimiz için, sağlıklı, huzurlu, bol kazançlı bir yıl olur. Hepinizin yeni yılını kutluyorum” dedi.

Başkan Murzioğlu teşekkür etti

Ardından ise Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2021 yılı tahmini bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 yılı tahmini gelir-gider bütçesine desteklerinden dolayı meclis üyelerine teşekkür etti. Zorlu şartlara rağmen 2020 yılı bütçesini büyük ölçüde tutturduklarını belirten Murzioğlu, “Hepinizin bildiği gibi zorlu bir yılı geride bırakıyoruz. Tüm dünyayı etkisi altına alarak adeta bir küresel hastalık haline gelen Kovid-19 maalesef ülkemizde de can kayıplarına ve ekonomik yaralara neden oldu. Covid-19 salgını dolayısıyla çoğu sektörümüz zor bir süreç yaşadı. Dilerim; hepinizin çalışmalarının, beklentilerinin karşılık bulduğu bir yıl olsun. Samsun’un sahip olduğu potansiyelin ekonomik değerini bulduğu, refah seviyemizin yükseldiği, tüm dünyada barışın ve huzurun hüküm sürdüğü bir başlangıç olsun. Evlerimize, iş yerlerimize bolluk, bereket ve huzur getirmesi dileğiyle hepinizin yeni yılını kutluyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Diğer gündem maddelerinin de görüşülüp karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi.
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