Samsun TSO’dan öğrencilere giysi yardımı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin(TOBB) desteğiyle, Samsun merkez ve odaya bağlı ilçelerde ihtiyaç sahibi öğrencilere 600 adet kaban ve 600 çift ayakkabı yardımında bulundu.

Samsun TSO, her yıl eğitim döneminde olduğu gibi 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında da TOBB desteğiyle ihtiyaç sahibi öğrencilere giyecek yardımı yaptı. Samsun TSO tarafından hazırlanan 600 adet mont ve 600 çift ayakkabı, ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla, TSO’ya bağlı İlkadım, Canik, Atakum, Tekkeköy, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde eğitim gören öğrencilere ulaştırıldı.

Yardımlar teslim edildi

TOBB desteğiyle her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere giyim yardımında bulunduklarını belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu yardımları geleneksel hale getirdik. Yardımın eksiksiz ve zamanında yapılması için çaba gösterdik. Gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için titiz davrandık. İlçe milli eğitim müdürlüklerimizin kanalıyla 300 kız ve 300 erkek öğrencimize kaban ve ayakkabı yardımında bulunduk. İş dünyası olarak eğitime ve eğitim gören öğrencilerimize büyük önem ve değer veriyoruz. Çünkü ülkemizin geleceği eğitimden geçiyor. Daha güçlü yarınlar için bu yöndeki çabamız devam edecek” dedi.