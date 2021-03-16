Samsun TSO’dan KOBİ’lere İnovasyon Yönetimi eğitimi

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), tarafından yürütülmekte olan Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi kapsamında, “KOBİ’ler İçin İnovasyon Yönetimi” konulu bir online seminer gerçekleştirildi.

Samsun TSO koordinatörlüğünde faaliyetlerini sürdüren Avrupa İşletmeler Ağı Karadeniz Projesi çerçevesinde, KOBİ’lerin inovasyon fırsatları ve inovasyon yönetimi için, KOBİ’lerin önerilerinin de alındığı, “KOBİ’ler İçin İnovasyon Yönetimi” konulu webinar düzenlendi. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi işbirliği ile düzenlenen eğitimin açılışında konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çakır, günün şartlarında KOBİ’lerin ülke ekonomilerinin belirleyicisi konumunda olduğunu belirterek, “Avrupa Birliği uyum sürecinde KOBİ’lerimizin uluslararası rekabet edebilirliklerini geliştirmesi, ticari işbirlikleri kurabilmesi bununla birlikte teknoloji ve inovasyon transferi yapabilmeleri büyük önem arz ediyor” dedi.

"Fırsattan yararlanın"

Konuşmasında, Samsun TSO olarak KOBİ’lerin gelişimi ve işbirlikleri sağlanması amacına yönelik olarak sürekli ve etkin bir rol üstlendiklerinin altını çizen Çakır, “Bu bağlamda sizlere Odamızın inovasyon konusunda KOBİ’lerimize vermiş olduğu önemli bir destekle ilgili bir paylaşım yapmak istiyorum. Avrupa Birliği’nin en gelişmiş Araştırma & İnovasyon programı olan Ufuk 2020 programı çerçevesinde Avrupa İşletmeler Ağı projesini yürüten kurumlara projenin uygulandığı bölgeler için İnovasyon Yönetim Kapasitesi değerlendirmesi için imkan sunulmaktadır. Biz de Oda olarak yürüttüğümüz Karadeniz Bölgesi’nin Yenilikçilik Kapasitesinin Arttırılması Projesi ile bölgemizdeki firmalara inovasyon yolculuklarında destek oluyoruz. Bu çalışma Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmış ve CEN/TS 16555-1 İnovasyon Yönetimi Standardı ile uyumlu metodolojiler kullanarak yapıyoruz. Firma ile belirlenen öncelikler çerçevesinde kısa ve orta vadede bir yol haritası oluşturuyor, firmanın gelişmeye açık noktalarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetlerin gerçekleşmesine katkı sağlayacak iç ve dış aktörleri tanımlıyoruz. Firma yol haritasını takip ederken, proje uzmanlarımız yaşanabilecek olası sorunları çözmek ve kazanım elde etmek adına, süreç boyunca takipçi oluyorlar. Bu çok kıymetli bir fırsat. Bu imkandan faydalanmak isteyen firmalarımız, Dış İlişkiler Müdürlüğümüzdeki arkadaşlarımızla irtibata geçebilir” diye konuştu.

Ardından da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sürekli Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Eğitmen Müjgan Çetin, tarafından katılımcılara sunum yapıldı.